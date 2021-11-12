Fransa'daki Libya Konferansı'nda seçimi engellemeye çalışanlara yaptırım uyarısı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı'nda, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçim sürecini engellemeye ve manipüle etmeye çalışan Libya içindeki veya dışındaki kişi veya kuruluşlardan hesap sorulacağı ve Birleşmiş Milletlerin (BM) 2571 sayılı kararınca yaptırım listesine alınabileceği duyuruldu.

Konferansın ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, Libyalı tarafların tümünün 24 Aralık'ta planlanan seçimlerin düzenlenmesi için seferber olmasının önemi vurgulandı.

Libyalı yetkililerin ve kurumların seçimlerin düzenlenmesi konusunda Ulusal Yüksek Seçim Komisyonuna destek vermeye çağrıldığı bildirgede, seçime aday Libyalılardan seçimlerin düzenlenmesine ilişkin taahhütlerini yerine getirmeleri istendi.

Bildirgede, seçim sürecini engellemeye ve manipüle etmeye çalışan Libya içindeki veya dışındaki kişi veya kuruluşlardan hesap sorulacağı, BM'nin 2571 sayılı kararınca yaptırım listesine alınabileceği belirtildi.

Uluslararası aktörlerden Libya'daki seçim sürecine saygı göstermesi istenen bildirgede, BM'nin, paralı askerlerin, yabancı savaşçıların ve yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesi yönündeki kararının destelendiği aktarıldı.

Bildirgede, bu konuda ayrıca bir takvimin belirlenmesi gerektiği, böylece BM'nin 23 Ekim 2020'deki ateşkes kararlarının tamamen uygulanacağı anlatıldı.

Tüm aktörlere bu kararları hızlıca uygulama çağrısında bulunulan bildirgede, BM üyesi ülkeler ve uluslararası kuruluşlar Libyalı yetkililerle iş birliği içinde seçim komisyonuna seçimler için gözlemci göndermeye davet edildi.

Bildirgede, paralı askerlerin, yabancı savaşçıların, yabancı güçlerin ve devlete bağlı olmayan aktörlerin Libya'yı terk etmesinin BM öncülüğünde faaliyet gösteren 5+5 Ortak Askeri Komitesinin gözetiminde, BM Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) desteğiyle ve Libya ile ilgili ülkeler arasında iş birliğinde yapılması gerektiği belirtildi.

İlgili tüm aktörlere BM'nin söz konusu yaptırım kararını uygulama çağrısı yapıldığı bildirgede, Libya'da terörle mücadele etmenin gerekliliği aktarıldı.

Libya'daki tüm aktörlerin uluslararası hukuka ve insani hukuka saygı göstermesi gerektiği kaydedilen bildirgede, Libya'da göçmenlere yönelik şiddetin ve kötü muamelenin her türlüsü ile insan kaçakçılığının kınandığı belirtildi.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

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