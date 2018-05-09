Fransa'daki "Kur'an-ı Kerim" Tartışmasına Tepki

Fransa'da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaat temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayımlanan, Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı iddiasıyla bazı ayetlerin çıkarılması" yönündeki bildiriye Kahramanmaraş ve Gaziantep'te tepki gösterildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencileri İlahiyat Fakültesi önünde toplandı.

Grup adına basın açıklaması yapan TÜGVA İl Yüksek Öğretim Koordinatörü Enes Dölek, bu vahim olaya karşı tüm İslam alemini harekete geçmeye davet etti.

Geçmişten bu yana İslam dinine karşı en alçakça saldırıları yapmakla meşgul olmuş, İslam dininin içeriğini değiştirmek için çalışmış olan Batılı ülkelerin Kur'an-ı Kerim'den haz almadıklarını belirten Dölek, şunları söyledi:

"Batı, 'İslam'ı nasıl parçalarız, Müslümanları nasıl gerçek İslam'dan koparırız' diye büyük bir uğraş veriyor. Yüzyıllarca İslam'ın hakim kılındığı coğrafyada, ecdadımızın yönetiminde, yani Osmanlı Devleti zamanında, buna cesaret edemeyen Fransa, şimdi şiddet ve Yahudi düşmanlığı yapıyor bahanesi ile Kur'an-ı Kerim'i değiştirme densizliğine cüret ediyor. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunu esas kılmış olan Osmanlı'nın nasıl bir medeniyet kurduğunu tüm dünya iyi bilir."

Osmanlı'nın Avrupa'ya medeniyet götürdüğünü kaydeden Dölek, "Osmanlı Devleti tüm insanlığı kucaklayan hoşgörü ve sevgisiyle, Avrupa toplumunun dinlerini huzur içerisinde yaşamasını her alanda sağlamıştır. Yahudi düşmanlığı diyorlar. Batı Yahudilere yaptığı büyük soykırımı unutmuş olmalı. Oysaki Yahudiler Osmanlı zamanda da bizim topraklarımızda İslam'ın yüce anlayışı sayesinde güvenle yaşamış ve günümüzde halen aynı güven içinde yaşıyor." diye konuştu.

Bu tarih bilmezlerin açıklamalarıyla algı oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen Dölek, "Tarih Batı'nın gerçek yüzünü iyi biliyor. Daha yakın zamanda Bosna'da Avrupa'nın gözü önünde Birleşmiş Milletlerin gözetiminde on binlerce silahsız Müslüman'ın Bosna'da nasıl katledildiğini hepimiz iyi biliyoruz. Biz soruyoruz; ey utanmaz Batı, katlettiğin insanların hesabını ver önce. Sömürgeleştirdiğiniz Afrika ülkelerinin hesabını ver önce ey Fransa. Utanmıyor musunuz Müslümanları şiddetle bir göstermeye?"

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

Gaziantep

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğinden (MÜSİAD) yapılan açıklamada da bildirinin, Batı'nın İslam dünyasına yönelik bakış açısını bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi.

Sözde Yahudi düşmanlığına karşı hazırlandığı ifade edilen bildirinin, Müslümanları hedef tahtasına oturtmasının asla kabul edilemez bir davranışın olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kimlerin nerede ve nasıl soykırım uyguladıkları açıkça ortalardayken bu yaklaşım bile bildiriyi hazırlayanların hangi amaçla hareket ettiği ve nasıl bir gündem oluşturmayı amaçladıklarını göstermesi bakımından yeterlidir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması teklifi ise İslam'ın tahrifi konusunda uygulanmak istenen senaryoların alenen itirafıdır. Provokatif, çirkin ve alçak bir girişimdir. Bildiride dile getirilen öneriler, hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in barış yüklü evrensel mesajlarını idrak edememiş, şartlanmış bir zihnin ifadesidir. Tarihi süreç içerisinde, ilhamını Kur'an-ı Kerim'den alan Müslümanlar hiçbir zaman antisemitizm rüzgarına kapılmamış ve Holokost gibi insanlık dışı uygulamalara girişmemiştir. Tam aksine, her zaman zulme uğrayan Yahudilerin ve insanlığın yardımına koşmuş ve onlara kol kanat gererek hamiyetperver bir tutum sergilemiştir."

Açıklamada, bu utanç vesikasına imza atan "cahiliye kalıntıları"nın lanetlendiği, İslam aleminin bu türden kirli tezgahlara karşı "uyanık" olmaya ve dayanışma şuuru ile hareket etmeye davet edildiği vurgulandı.