Fransa'daki Kanun, Ohal'in Devamlı Hale Getirilmesi Diye Yorumlanabilir"

HALİL ŞAHİN - AK Parti'nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Fransa'da yaklaşık 2 yıl yürürlükte kalan olağanüstü halin (OHAL) yerine getirilen yeni güvenlik yasasının, OHAL'in devamlı hale getirilmesi şeklinde yorumlanabileceğini söyledi.

Kavakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'da OHAL'in 6 kez uzatıldığını hatırlattı.

Türkiye'yi OHAL konusunda çok fazla şekilde eleştiren Fransa'da yeni çıkan kanuna göre terör propagandası yaptığından endişe edilen din kurumlarının kapatılabileceğini, nefret söylemi yayanların hesap vereceğini aktararak, bunun uluslararası anlamda ifade hürriyetini ihlal eden bir karar olduğunu belirtti.

Kavakcı, kanunun sokağa çıkma yasağı, seyahat hürriyetini kısıtlayıcı önlemlere başvurabilme, İçişleri Bakanına bazı şahıslar hakkında ev hapsi kararı alma, belirli silah ile cephaneye el koyma yetkisi, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yasak getirme, dernekleri, ibadethaneleri şiddeti kışkırttıkları ve meşru gösterdikleri gerekçesiyle kapatabilme, basının yayınlarını sansürleme gibi maddeler içerdiğine dikkati çekti. Kavakcı, "Bu, Türkiye'deki durumu anlamak istemeyen, gözlerini kapatan, kulaklarını tıkayan Avrupalı dostlarımızın tekrar bir değerlendirmesi gerektiğini düşündüğümüz bir durum." dedi.

- "OHAL'in olumsuz yansıması yok"

Türkiye'de olağanüstü hal sürecinde vatandaşın hayatına olumsuz bir yansıma olmadığını söyleyen Kavakcı, güvenlik ve terörle mücadelenin en üst düzeyde, hukuk çerçevesinde yapıldığını vurguladı.

Kavakcı, Fransa'da çıkan bu yeni kanuna Avrupa'dan bir tepki gelmemesine işaret ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Maalesef bu klasik, alışkın olduğumuz bir durum. Türkiye'ye farklı bir standart uygulanması alışık olduğumuz bir durum. Türkiye DEAŞ terörüyle, YPG/PKK, DHKP-C sınırımızın içinde ve dışında bir çok terör örgütüyle, 15 Temmuz darbe girişimiyle en çirkin silahlı hain yüzünü gördüğümüz FETÖ gibi örgütlerle bir yandan mücadele ederken, iç hukukunda da vatandaşın hukukunu, hakkını ihlal etmeden bu süreci gerçekleştirmeye çalışıyor."

- "Türkiye bir çok ülkeye örnek"

FETÖ davalarını çok yakından takip ettiklerinin altını çizen Kavakcı, "Bir yandan şehit ailelerimizin, gazilerimizin, yakınlarının, vatandaşımızın hukukunu gözeterek onlara destek vermek için biz oralarda bulunuyoruz. Ama bir yandan da mahkemeler içerisinde sanıkların sonuna kadar savunma haklarını kullandığını da görüyoruz. Bu çerçevede Türkiye'de yaşanan süreç aslında bir çok ülkede, Avrupa ülkesinde çirkin terör saldırılarından sonra yaşanan süreçten çok daha sakin ve uluslararası hukuk açısından örnek gösterilebilecek bir süreç." ifadesini kullandı.

Kavakçı, söz konusu kanuna göre şüphe üzerine bile bazı yaptırımların yapılabileceğine işaret eden, şunları kaydetti:

"O ibadethane cümlesi, uygulaması yapılınca bunu göreceğiz, hangi ibadethane? Ne şekilde uygulanacağı çok önemli. Biz Türkiye'de açık ve net bir şekilde terör destekçisi olan, terörü teşvik eden belirli kuruluşlara dokunduğumuzda, onların mahkemelerin kararı sonucu kapatılması ya da faaliyetlerine ara vermesi söz konusu olduğunda kıyamet koparıyorlar. Ümit ediyoruz ki Fransa'da bu yeni çıkan kanun oradaki Müslüman ve diğer ırklardan olan vatandaşları olumsuz yönde etkilemez. Türkiye'de bu noktada çok titiz. Ümit ediyoruz ki Fransa da aynı titizliği gösterir. Terörle mücadele çerçevesinde yeni çıkan kanunla 'bu da OHAL'in devamlı hale getirilmesi' diye yorumlanabilir."