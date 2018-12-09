Fransa'daki Göstericiler, Apple Mağazasını Yağmaladı! Kamera Anbean Kaydetti

Fransa'da yakıta uygulanan vergiler ve hayat pahalılığı nedeniyle haftalardır düzenlenen protesto gösterilerinin ardı arkası kesilmedi. Protestocu gençler Apple mağazasını yağmaladı. Göstericilerin mağazayı yağmaladıkları anlar anbean kameralara yansıdı.

PROTESTOCULAR DEVAM ETTİ

Bilindiği gibi 'Sarı Yelekliler' de haftalardır süren protestoların bir simgesi haline geldi. Fransız hükümeti tarafından yapılan 6 aylık vergi düzenlemesinin ardından ise değişen bir şey olmadı ve dün protestolar devam etti.

BORDEAUX ŞEHRİNDE DEVAM ETTİ

'Sarı Yelekliler'in genellikle gerçekleştirdiği protestoların merkezi Paris olsa da bu kez Bordeaux şehrine taşındı, hem de sonucu oldukça ağır oldu.

YAĞMALANAN APPLE MAĞAZASI BOMBOŞ KALDI

Bordeaux'da protestocuların bir sonraki durağı ise bir Apple mağazası oldu. Burayı önce yağmalamak isteyen eylemciler, ardından Apple mağazasında bulunan tüm ürünlerİ çaldı. Mağaza yağmacılar yüzünden bomboş kaldı.