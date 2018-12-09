Fransa'daki Göstericiler, Apple Mağazasını Yağmaladı! Kamera Anbean Kaydetti
Fransa'da devam eden protestolar Bordeaux şehrine de taşındı. Protestocu gençler Apple mağazasını yağmaladı. Göstericilerin mağazayı yağmaladıkları anlar anbean kameralara yansıdı.
Fransa'da yakıta uygulanan vergiler ve hayat pahalılığı nedeniyle haftalardır düzenlenen protesto gösterilerinin ardı arkası kesilmedi. Protestocu gençler Apple mağazasını yağmaladı. Göstericilerin mağazayı yağmaladıkları anlar anbean kameralara yansıdı.
PROTESTOCULAR DEVAM ETTİ
Bilindiği gibi 'Sarı Yelekliler' de haftalardır süren protestoların bir simgesi haline geldi. Fransız hükümeti tarafından yapılan 6 aylık vergi düzenlemesinin ardından ise değişen bir şey olmadı ve dün protestolar devam etti.
BORDEAUX ŞEHRİNDE DEVAM ETTİ
'Sarı Yelekliler'in genellikle gerçekleştirdiği protestoların merkezi Paris olsa da bu kez Bordeaux şehrine taşındı, hem de sonucu oldukça ağır oldu.
YAĞMALANAN APPLE MAĞAZASI BOMBOŞ KALDI
Bordeaux'da protestocuların bir sonraki durağı ise bir Apple mağazası oldu. Burayı önce yağmalamak isteyen eylemciler, ardından Apple mağazasında bulunan tüm ürünlerİ çaldı. Mağaza yağmacılar yüzünden bomboş kaldı.
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Simdi bazilari utanmali bence bak uygar insanlaraCevap Yaz Yayından Kaldır
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ilahi adaletCevap Yaz Yayından Kaldır
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Geziciler kuduruyor. Bu haberleri okurken ic sesleri 'uydurma' demiyorsa ben de bir sey bilmiyorum. :) Türkiye Cumhuriyeti 'gezi kalkışmasını' asla unutmayacak.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yorum yazmaya gerek yok her şey meydanda, körler sağırlar birbirini ağırlar! iki yüzlü Avrupa; fırsat bu fırsat deyip polisler de yağmaya katılırsa hiç şaşırmam.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Siz şimdi yagma yaparak hak mi savunuyosunuz....bize gülenler bizden beter olacaklar oluyorlardaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır