Fransa'da 'zehirli' sigarayla dolandırıcılık: 6 genç bilincini kaybedip telefonunu çaldırdı

Fransa'da birçok genç ilginç bir yöntemle kapkaçıların tuzağına düşerek telefonlarını çaldırdı. Sokakta birilerinin teklif ettiği sigarayı içen mağdurlar kısa zamanda bilincini kaybetti, hastanede uyandıklarında ise telefonlarının çalındığını fark etti.

Fransız savcılığı, son dört günde Roanne kentinde 20 yaşın altında toplam 6 kişinin aynı yöntem ile zehirlendiğini ve eşyalarının çaldırdığını ifade etti. Tedavi için hastaneye kaldırılan gençlerin durumunun iyi olduğu bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle