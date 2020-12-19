(PARİS)- Fransa'da Yüzlerce Göçmen Sokağa İndi

- Fransa'da yüzlerce göçmen sokağa indi

PARİS - Fransa'da yüzlerce göçmen, 18 Aralık Uluslararası Göçmen Günü'nde başkent Paris'te gösteri yaptı.

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan göçmenler, 18 Aralık Uluslararası Göçmen Günü münasebeti ile küçük çapta da olsa oturma ve çalışma izni olmayanlar başkent Paris'in Republique Meydanı'nda hükümeti protesto etti. Sokaklara dökülen yüzlerce göçmen; göçmenlere yönelik polis şiddeti, sığınma amacıyla çıktıkları tehlikeli yolculuklarda denizde boğularak hayatını kaybeden göçmenler ve sınır dışı edilme gibi konulara dikkat çekmek için protesto gösterisi düzenledi. Göçmenler, sağlık hizmetinden yararlanamadıklarını ve sosyal koruma olmadan yaşadıklarını belirterek hükümetten, uluslararası insan hakları çerçevesinde kendilerine insanca davranılmasını talep etti. Fransa'da hükümetin Covid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde almış olduğu gece saat 20.00 ve 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanması nedeniyle gösteri, sıkı güvenlik önlemleri altında kısa sürede yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANSU SARITAYLI