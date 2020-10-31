Fransa'da Yunan Ortodoks kilisesinde saldırı
31.10.2020 19:43 | Son Güncelleme: 31.10.2020 19:47
Fransa'nın Lyon kentinde Yunan Ortodoks Kilisesi'nde saldırı düzenlendi.
Fransa'nın Lyon kentinde Yunan Ortodoks Kilisesi'nde saldırı düzenlendi.
Polis kaynaklarına göre ülkenin güneyindeki Lyon kentinin 7. bölgesinde Yunan Ortodoks Kilisesi yakınlarında saldırı düzenlendi.
Saldırganın av tüfeğiyle papazı kiliseyi kapatırken vurduğu ve sonra firar ettiği öğrenildi.
Çok sayıda polisin sevk edildiği kilise ve çevresi güvenlik çemberine alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru