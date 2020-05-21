Fransa'da yükselen Avrupa'nın en büyük camisinin inşası için yardım kampanyası
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Fransa'da yükselen Avrupa'nın en büyük camisinin inşası için yardım kampanyası

Fransa'nın Strazburg kentinde 2018'de yapımına başlanan Eyüp Sultan Camisi'nin inşaatının tamamlanabilmesi için yardım kampanyası başlatıldı.

Fransa'da yükselen Avrupa'nın en büyük camisinin inşası için yardım kampanyası
21.05.2020 02:30 | Son Güncelleme: 21.05.2020 02:30

Fransa'nın Strazburg kentinde 2018'de yapımına başlanan Eyüp Sultan Camisi'nin inşaatının tamamlanabilmesi için yardım kampanyası başlatıldı.

İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı caminin inşatının tamamlanması için başlatılan yardım kampanyası cuma günü sona erecek. Camide düzenlenen etkinliğe canlı yayınla, aralarında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren'in de bulunduğu 8 konuk katıldı.

Eren, yaptığı konuşmada, geçen yıl Strazburg'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Strazburg Şubesini ve Eyüp Sultan Camisi'ni görme fırsatı bulduğunu belirterek, "YTB olarak bu çalışmalarla gurur duyuyoruz." dedi.

Milli Görüş teşkilatının Avrupa'daki çalışmalarıyla önemli görevler yerine getirdiğini ifade eden Eren, çok farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir toplum olarak bilinen Batı Avrupa'da Türklerin ve Müslümanların temsil edildiği dernekleşme faaliyetlerinin 20. yüzyılın ortasında başladığını söyledi.

Eren, dolayısıyla binlerce yıllık Avrupa'nın tarihinde çok yeni bir deneyim yaşadıklarını belirterek, "İnşallah bu tecrübenin olumlu seyredeceğini ve devam edeceğini düşünüyoruz. Dünyanın son 300 yıldır siyasi, iktisadi, kültürel ve toplumsal oluşumunda Batı Avrupa medeniyetinin büyük oranda katkısı ve etkisinin olduğunu biliyoruz. Bu medeniyetin ve kültürün kendi içerisinde yaşayan farklı topluluklarla ilişkilerinde zaman zaman başarılı ve zaman zaman başarısız imtihanlar verdiğini biliyoruz." diye konuştu.

"Türk toplumu çok güzel bir başarı örneği"

"60 yıllık varlığımız Avrupa'daki Müslüman Türklerin barışın ve istikrarın sembolü olarak bulundukların ülkelerde katkı veriyorlar ve fayda sağlıyorlar." ifadesini kullanan Eren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Fransa'nın Strazburg ve Colmar kentlerinde faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşların maske ve tıbbı elbise üreterek Fransız toplumuna katkı sağladıklarını vurguladı.

Eren, "Türk toplumu çok güzel bir başarı örneği ve katkılar sağlıyor. Bunu koronavirüs salgınında gördük." dedi.

Milli Görüş teşkilatının da Avrupa'da önemli katkılar sağladığını anlatan Eren, "Zaman zaman belli ülkelerde haketmediği bir takım baskılara maruz kalmış olsa da bugün yetiştirdiği insan kaynağıyla toplumsal dayanışmaya farklı alanlarda sağladığı katkılarla istikrar unsuru omaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Eren, Avrupa'nın en büyük camisi olacak olan Eyüp Sultan Camisi'nin inşası için YTB adına IGMG'ye gönülden teşekkür etti.

Herkesi buna katkı sağlamaya davet eden Eren, YTB'nin maddi ve manevi yanlarında olduğunu belirtti.

Eren, Fransız yetkililerin de bu caminin inşası konusunda olumlu kanaatlerini görmesi kendisini memun ettiğini aktardı.

Caminin ve külliyenin inşasının en kısa zamanda tamamlanmasını umut ettiğini vurgulayan Eren, Avrupa'da Müslümanların ibadetlerini yerine getirebilmesi için bu camilerin inşasının önemli olduğunu kaydetti.

Eren, Türkiye'nin kurumlarıya her zaman Avrupa'daki vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Strazburg'da bu caminin inşasına izin veren ve onaylayan Fransız yetkililere de teşekkür eden Eren, "Caminin temel atma törenine (eski Başbakan Yardımcısı) Bekir Bozdağ gelmişti. İnşallah inşaat tamamlandığında Fransız yetkilileri dahil herkesin orada olabileceği şekilde güzel, örnek ve kardeşliğin sembolize edilecek bir açılış yapılır diye ümit ediyorum." dedi.

Eren, Türkiye'nin Kovid-19 salgınına karşı ilk andan itibaren tüm gerekli tedbirleri aldığını vurguladı.

"Türkiye'nin küresel iş birliğinin nasıl olabileceğini dünyaya gösterdi"

Türkiye'nin 70'den fazla ülkeye tıbbi malzeme yardımı gönderdiğine değinen Eren, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu hususiyet bizim medeniyetimizden ve kültürel kodlarımızdan geliyor. Biz aç, açıkta ve yardıma muhtaç olana mevcut şartlarına bakmadan elimizden geleni yapmaya çalışırız. Diğer taraftan (bu süreç) Türkiye'nin kurumsal yapılarının ne kadar sağlam olduğunu gösterdi.

İnsanlar maske bulmakta zorlandı, Avrupa'da öyle oldu maalesef. Türkiye maskeleri halkına bir müddet ücretsiz dağıttı. Başka ülkelere maske, eldiven ve önlük gönderdi. Somali gibi ülkelere solunum cihazı hibe etti. ABD'ye tıbbi malzeme desteği gönderdi. İtalya ve Fransa dahil birçok ülkeye de gönderdi. Türkiye'nin bu anlamda küresel iş birliğinin nasıl olabileceğini dünyaya gösterdi."

Eren, Türklerin Avrupa'da verdiği mücadelenin önemine de değindi.

Osmanlı mimarisinde yapılacak

2022'de ibadete açılması planlanan ve 32 milyon avroya mal olması beklenen caminin inşaatının yüzde 60'ı tamamlanmış durumda.

Osmanlı mimarisine göre inşa edilecek, 15 dönüm arazi üzerinde, 3 bin kişilik mescit, konferans salonları, okul, kütüphane, öğretmenler odası, restoran ve butiklerin yer alacağı külliyenin ayrıca 600 araç kapasiteli otoparkı ve bisiklet parkı da bulunacak.

44 metre yüksekliğinde çifte minaresiyle Strazburg'un dini, mimari ve kültürel çeşitliliğine renk katacak caminin ana kubbesi etrafında 27 küçük çapta kubbe de yer alıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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