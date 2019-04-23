Fransa'da Yoksul Mahallelerdeki Okullarda Çocuklara Ücretsiz Kahvaltı Verilecek

Fransa'da yoksul mahallelerdeki okullarda eğitim gören öğrencilere, gelecek öğrenim yılından başlamak üzere ücretsiz kahvaltı verilecek.

Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, yoksulluk ve sosyal adaletsizlikle mücadele kapsamında, ülke genelinde belirlenen "öncelikli bölgelerdeki" okullarda, yaklaşık 100 bin öğrenci ilk etapta bu ücretsiz kahvaltı hizmetinden yararlanacak. Euronews.com'da Görüntüle