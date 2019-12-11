Fransa'da yoğun protestoya neden olan emeklilik reform paketi açıklandı

11.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:31

Fransa Başbakanı Eduard Philippe bir haftadır yoğun şekilde protesto edilen emeklilik reform paketinin detaylarını açıkladı. Buna göre Fransa'da farklı iş gruplarına artık özel ayrıcalıklar tanınmayacak, mevcut sistemde 52'ye kadar inebilen emeklilik yaşı en erken 62 olabilecek.



Aşamalı olarak uygulamaya geçecek olan yeni sistemin tam olarak uygulandığı ilk grup 2004 doğumlu vatandaşlar olacak. Değişikliklerin hiçbiri 1975 ve öncesinde doğan vatandaşları etkilemeyecek. Euronews.com'da Görüntüle