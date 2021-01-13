Fransa'da yoğun kar yağışı nedeniyle bine yakın araç yolda mahsur kaldı
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Fransa'da yoğun kar yağışı nedeniyle bine yakın araç yolda mahsur kaldı

13.01.2021 02:47 | Son Güncelleme: 13.01.2021 02:50
Fransa'da yoğun kar yağışı nedeniyle bine yakın araç yolda mahsur kaldı

Fransa'nın güneyindeki Bellegarde-sur-Valserine kentinin yakınlarında, yoğun kar yağışı nedeniyle bine yakın aracın yolda mahsur kaldığı bildirildi.

Fransa'nın güneyindeki Bellegarde-sur-Valserine kentinin yakınlarında, yoğun kar yağışı nedeniyle bine yakın aracın yolda mahsur kaldığı bildirildi.

Ain Valiliğinden yapılan açıklamada, Bellegarde-sur-Valserine ve diğer bölgelerde kar kalınlığının 30 santimetreye kadar çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Bellegarde-sur-Valserine yakınlarındaki A40 otoyolu üzerinde seyreden bine yakın aracın mahsur kaldığı belirtildi.

A40 otoyolunun ulaşıma kapatıldığı ifade edilirken, bölgeye yardım ekiplerinin sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ain ve Isere bölgesinde önemli çığ tehlikesinin de bulunduğunu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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