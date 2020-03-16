Fransa'da yerel seçimlerin ilk turunun kaybedeni Macron'un partisi
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Fransa'da yerel seçimlerin ilk turunun kaybedeni Macron'un partisi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını altında yapılan yerel seçimlerin ilk turunun kaybedeni Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) oldu.

16.03.2020 03:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 03:56
Fransa'da yerel seçimlerin ilk turunun kaybedeni Macron'un partisi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını altında yapılan yerel seçimlerin ilk turunun kaybedeni Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) oldu.

Yerel seçimin ilk tur oylaması sona erdi. Seçimde sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 54,5 olarak belirlendi. Bu oran 2014'teki yerel seçimlerde yüzde 36,45'ti. Fransızların yarısından fazlasının seçim merkezlerinde virüse yakalanma endişesiyle oy kullanmaya gitmediği belirtildi.

Sandık çıkış anketlerine göre seçimin ilk turunda LREM ülkedeki önemli ve büyük şehirlerin neredeyse tamamında başarılı sonuçlar alamadı. Anketlerde, Yeşiller Partisinin (EELV) adaylarının birçok büyük şehirde seçimin ilk turunu birinci biterek ikinci tura geçmesiyle başarı sağladığı aktarıldı.

Anketlerde, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR), merkez sol Sosyalist Partisi (PS) ve Marine Le Pen'in liderlik yaptığı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (FN) 2014'teki yerel seçimlerde aldığı sonuçları korudukları ifade edildi.

LREM Paris, Lyon ve Marsilya'yı kaybetti

Anketlere göre LREM, ülkenin en önemli ve büyük kentleri Paris, Lyon ve Marsilya'da aday gösterdiği isimlerin hiçbiri ilk turu önde biterecek oylara ulaşamadı.

Paris'te LREM'in adayı eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, yüzde 17,6 oy oranıyla seçimi üçüncü sırada bitirdi. Seçimin ilk turunda mevcut Belediye Başkanı ve PS'nin adayı Anne Hidalgo yüzde 30,3 oyla birinci oldu. LR'in adayı Fas asıllı Rachida Dati ise yüzde 22 oyla ikinci sırada kaldı.

Lyon'da ilk turu önde bitiren isim yüzde 29 oyla Yeşiller Partisinin (EELV) adayı Gregory Doucet oldu. Seçimlere LREM'in adayı olarak katılan Yann Cucherat oyların yüzde 14,9'unu alabildi ve üçüncü sırada kaldı.

Marsilya'da ise PS'in adayı Michèle Rubirola yüzde 23,9 oyla birinci oldu.

İktidar partisi, Limoges, Lille, Rennes, Rouen ve Perpignan kentlerinde de başarı gösteremedi.

Yeşiller Partisinin adayları ülkenin diğer büyük kentlerinden Bordeaux, Besançon, Grenoble, Strasbourg ve Lyon'da seçimin ilk turunu önde bitirerek ikinci tura geçmeyi başardı.

Başbakan ve bakanlar da yarıştı

Anketlerde, çeşitli kentlerde yarışan katılan Başbakan Edouard Philippe, Maliye Bakanı Gerald Darmanin ve virüse yakalanması nedeniyle karantinada tutulan Kültür Bakanı Franck Riester'in aldığı oy oranlarına da yer verildi.

Philippe, Le Havre'da yüzde 43,7 oy alarak seçimin ilk turunu birinci sırada bitirirken, Riester Paris yakınlarındaki Coulommiers'da oyların yüzde 58,85 alarak ikinci turun yapılmasına gerek kalmadan belediye başkanı seçildi.

Tourcoing'da yüzde 60,88 oy alan Darmanin belediye başkanlığını kazandı.

Türk adaylar

Paris'in 15. bölgesinde Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı olarak yarışa katılan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Türk Agnes Evren, oyların yüzde 23,1'ini alarak ilk turu önde bitirdi.

Paris'in diğer banliyölerinden Epinay-Sur-Seine'de sağcı Herve Cheveau, yüzde 67,27 oy aldı ve belediye başkanı seçildi. Bu durumda hukukçu ve iş adamı Oben Ayyıldız belediye başkan yardımcısı olacak.

LREM'nin adayı Esman Ergül, Albertville'de aldığı yüzde 6,44 oyla seçimin ilk turunu üçüncü sırada tamamladı.

İlk turda yüzde 50'den fazla oy alanlar ikinci tur yapılmadan belediye başkanı seçilmiş oluyor ancak yüzde 50'yi geçemeyen adaylar ikinci turda yarışacak. Seçimde oyların yüzde 10'unu alan adaylar ikinci turda yarışma hakkın elde ediyor.

Seçimlerin ikinci turu ertelenmesi talebi

Başbakan Edouard Philippe, düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin ilk turunun iyi geçtiğini ve salgına karşı aldıkları önlemlerin yerine getirildiğini söyledi.

Philippe, seçimlere katılmayanların oranının yüksek olmasının koronavirüs salgınının Fransızları endişeye sürüklediğini gösterdiğini belirterek, uzman ve siyasi partilerin liderleriyle görüştükten sonra seçimin ikinci turunun iptal edilip edilmeyeceğine karar vereceklerini ifade etti.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (FN) lideri Marine Le Pen de 22 Mart'ta yapılacak ikinci turun ertelenmesi çağrısında bulundu. Le Pen, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Fransa'nın birçok ülke ile sınırlarını kapatması gerektiğini de dile getirdi.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ise hükümetin seçimlerini ikinci turu erteleyip ertelemeyeceğine bir an önce karar vermesi gerektiğini söyledi.

Yerel seçimlerin ikinci turunun 22 Mart'ta yapılması bekleniyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm okul, kafe, restoran, bar, gece kulübü, sinema ve ticari iş yerlerinin kapatıldığı, sadece market, eczane, banka ve benzin istasyonlarının açık bırakıldığı Fransa'da seçimlerin ilk turunun iptal edilmemesi kararlaştırılmıştı.

Seçmenlerin oy kullandığı seçim merkezlerinde salgın nedeniyle bir dizi önlem alınmıştı.

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Kaynak: AA

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