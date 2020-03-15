Fransa'da yerel seçimlerin ilk turu koronavirüs gölgesinde başladı
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Cumhurbaşkanı, Fransa, Paris, Güncel

Fransa'da yerel seçimlerin ilk turu koronavirüs gölgesinde başladı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını altında yapılan yerel seçimlerin ilk turu başladı.

15.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:54
Fransa'da yerel seçimlerin ilk turu koronavirüs gölgesinde başladı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını altında yapılan yerel seçimlerin ilk turu başladı.

Seçimlerin ilk turunda ülke genelinde 47,7 milyon seçmenden oylarını kullanmak isteyenler yerel saatle 08.00'de sandık başına gitmeye başladı. Oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de sona erecek.

Seçimlerde 20 bin 765 listede 902 bin 465 aday yarışıyor. İkinci turu 22 Mart Pazar günü düzenlenecek seçimlerde, 34 bin 967 belediyenin yöneticileri belirlenecek.

İlk turun resmi olmayan sonuçları, seçim yasaklarının sona erdiği saat 20.00'den itibaren medyada duyurulacak.

Yeni tip koronavirüse karşı önlemler

Fransızlar sandık başına giderken ülke, virüs salgınıyla mücadele ediyor.

Salgın nedeniyle tüm okul, kafe, restoran, bar, gece kulübü, sinema ve ticari iş yerlerinin kapatıldığı; sadece market, eczane, banka ve benzin istasyonlarının açık bırakıldığı Fransa'da seçimlerin iptal edilmemesine karar verilmişti.

Hükümetin aldığı kararla seçmenler, oy kullanmak üzere geldiği seçim merkezlerine girerken maske takıyor ve dezenfektan jel kullanıyor.

Oy kullanmak için sırada bekleyen kişiler arasında en az 1 metre mesafe korunuyor. Fransızlar, oy kullanma işlemi için kendi kalemlerini getirebiliyor.

Seçim merkezlerinde yoğunluk oluşmaması ve çok sayıda kişinin bir arada bulunmasını önlemek için 09.00-11.00 ila 13.00-16.00 saatlerinde oy kullanılması tavsiye edildi.

Sandıklarda görevli kişilerden sıklıkla ellerini yıkaması ve seçmenlerle hiçbir fiziksel temas kurmaması istendi.

Seçim merkezleri yarım saatte bir temizleniyor.

Macron'un seçim sınavı

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidardaki parti Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM), ilk kez katılacağı bu seçimlerde yerel yönetimlerde ve ülke siyasetinde gücünü göstermeyi hedefliyor.

Sarı yeleklilerin gösterileri ve emeklilik reformuna karşı yapılan grev ve eylemlerin yol açtığı krizlerle "boğuşan" Macron için bu seçimlerin cumhurbaşkanı seçimi öncesinde sınav niteliğinde olduğu belirtiliyor.

Her ne kadar Macron, cumhurbaşkanı seçiminde adaylığını henüz açıklamasa da LREM'nin bu seçimlerde alacağı oyların cumhurbaşkanı seçimini etkileyeceği belirtiliyor.

Uzmanlar, LREM'nin bu seçimlerde büyük başarı elde edemeyeceği görüşünü paylaşıyor.

Son anketlere göre, ülkenin en önemli kentlerinden Paris, Lyon ve Marsilya'da LREM'nin adayları eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, Yann Cucherat ve Mathieu Grapeloup seçimlerin ilk turunu birinci sırada bitiremiyor.

Bu arada, Başbakan Edouard Philippe Le Havre'da, Maliye Bakanı Gerald Darmanin Tourcoing'da ve virüse yakalanması nedeniyle karantinada tutulan Kültür Bakanı Franck Riester Paris yakınlarındaki Coulommiers'da belediye başkanlıkları için yarışıyor.

Seçimlerde, adayların arasında 27'si LREM'den olmak üzere, 278 milletvekili ve 157 senatör bulunuyor.

Türk adaylar

Bu arada, yerel seçimlere Türkler de katılıyor. Paris'in 15. bölgesinde Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ve LR'nin adayı Agnes Evren, belediye başkanlığı için yarışıyor.

Salih Atılgan da Paris'in banliyölerinden Clichy-Sous-Bois'da meclis üyesi adayı olarak seçimlerde yer alıyor.

LREM'nin adayı Esman Ergül, ülkenin güneydoğusundaki Albertville'de belediye başkanlığını kazanmaya çalışıyor.

Paris'in diğer banliyölerinden Epinay-Sur-Seine'de belediye başkanlığı için adaylığını koyan Herve Chevreau'nun seçimleri kazanması halinde, hukukçu ve iş adamı Oben Ayyıldız belediye başkan yardımcısı olacak.

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Kaynak: AA

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