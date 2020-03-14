Fransa'da yerel seçimlerin ilk turu koronavirüs salgınının gölgesinde yapılacak Fransa'da yerel seçimlerin ilk turu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde yarın yapılacak.

Fransa'da yerel seçimlerin ilk turu yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının gölgesinde pazar günü yapılacak. Salgın dolayısıyla, seçimin ilk turuna katılımın düşük olması bekleniyor.



Ülkede, yerel seçimlerde 47,7 milyon seçmen, tercihini ortaya koyacak. Koronavirüs salgınının etkili olduğu ülkede, seçim merkezlerinde gerçekleşecek oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'da başlayacak ve 20.00'da sona erecek. Euronews.com'da Görüntüle