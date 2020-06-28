Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turu Covid-19 gölgesinde yapılıyor
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Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turu Covid-19 gölgesinde yapılıyor

Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turu 74 gün aranın ardından bugün yapılıyor.

Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turu Covid-19 gölgesinde yapılıyor
28.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:15

Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turu 74 gün aranın ardından bugün yapılıyor. Fransızlar yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında maske takarak sandık başına gitti.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını engeline takılan yerel seçimlerin ikinci turu bugün yapılıyor. Virüsün ilk yayıldığı panik ortamında yapılan ilk tur seçimlerde katılım oranı, yüzde 45 seviyesinde kalmıştı. İkinci turda hükümet, katılım oranının artması amacıyla sıkı önlem aldı. Sosyal mesafe kuralına uyan Fransızlar, maske takarak sandık başında oy kullandı. Sandık başına gelen seçmenlerden bazıları imza için kendi kalemini getirdi. Her seçmen arasında 1 metre mesafe bırakıldı. Yaşlılar ve hastalar ise vekalet yoluyla oyunu kullandı.

Fransa'da yerel seçimlerin ilk turu 15 Mart'ta yapılmıştı. Ülkenin en büyük kentleri Paris, Marsilya ve Lyon'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin adayları ilk turu kazanamamıştı. İlk turda yüzde 50'nin üzerinde oy alan belediye başkanı ikinci turda yer almıyor. - PARİS

Kaynak: İHA

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