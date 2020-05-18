Fransa'da yeniden açıdan okullarda 70 korona virüs vakası tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da yeniden açıdan okullarda 70 korona virüs vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan okulların yeniden açılmasının ardından okullarda toplam 70 korona virüs vakası tespit edildi.

Fransa'da yeniden açıdan okullarda 70 korona virüs vakası tespit edildi
18.05.2020 17:11 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:11

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan okulların yeniden açılmasının ardından okullarda toplam 70 korona virüs vakası tespit edildi.

Fransa, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında yeni bir krizle karşı karşıya. Ülkede salgınla mücadele kapsamında kapatılan okullar 11 Mayıs'ta yeniden açıldı. Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer Fransız medyasına yaptığı açıklamada, yeniden açılan okullarda 70 korona virüs vakasına rastlandığını bildirdi. Virüs tespit edilen okulların tekrar kapatıldığını duyuran Bakan Blanquer, "Virüsün kuluçka döneminin birkaç gün olduğu göz önüne alındığında insanların okulların yeniden açılmasından önce enfekte olma olasılığı yüksek" dedi.

Bakan Blanquer, öğrenci ile öğretmenlerin sayısı ve durumuna yönelik bilgi paylaşmadı.

Aileler çocuklarını okula yollamıyor

Fransa'da geçtiğimiz hafta yaklaşık 40 bin anaokulu ve ilkokul yeniden açıldı ve sınıflarda en fazla 15 öğrenci bulunmasına izin verildi. Bakan Blanquer, öğrencilerin yaklaşık yüzde 30'unun okula geri döndüğünü ifade etti. Hükümet, ebeveynleri çocuklarını okula göndermesi konusunda zorunlu tutmadı.

Öte yandan Fransa'da bugün başkent Paris hariç virüsten az etkilenen "yeşil" bölgelerde ortaokullar da yeniden açıldı. - PARİS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Haber
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir Haber
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi Haber
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti Haber
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Selin Ciğerci, 'Çocuğum olmuyor' diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir
Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak
Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim
Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 389,4 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 389,4 liradan işlem görüyor
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı
Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Hatice Çarpar Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Tamer Tuna Metin Oktay Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Kadın Çocuk Antalya
Şu an buradasınız: Fransa'da yeniden açıdan okullarda 70 korona virüs vakası tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 17:12:13. #1.15#
title