Fransa'da yeni tip koronavirüs taşıyan Çinli turist hayatını kaybetti

15.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:56

Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan Çinli turist yaşamını yitirdi.

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, yaptığı açıklamada, Paris'te yeni tip koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle Bichat Hastanesinde 25 Ocak'tan bu yana karantina altında tutulan 80'li yaşlardaki Çinli turistin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bu hastanın yaşamını yitirmesiyle Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Çinli turist, Çin'in Hubey eyaletinden Fransa'ya gelmişti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de, Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1524'e, virüs bulaşan kişi sayısı 66 bin 492'ye yükselmişti.

Kaynak: AA