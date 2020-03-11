Fransa'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 48'e çıktı
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fahrettin koca, Fransa, Dünya

Fransa'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 48'e çıktı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e ve vaka sayısı 2 bin 281'e yükseldi.

11.03.2020 22:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:45
Fransa'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 48'e çıktı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e ve vaka sayısı 2 bin 281'e yükseldi.


Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 15 kişi daha artarak 48'e yükseldiğini belirtti. Vaka sayısının 500'den fazla artarak 2 bin 281'e çıktığını ifade eden Veran, hastalardan 105'inin yoğun bakımda bulunduğu bilgisini paylaştı. Veran, şimdiye kadar virüsün ülkenin tamamına yayılmadığına ve alarm seviyesinin hala 2'inci seviyesinde olduğuna dikkati çekti. Euronews.com'da Görüntüle

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Kaynak: Euronews.com

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