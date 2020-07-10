Fransa'da yeni İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı protesto edildi Fransa'da yeni Başbakan Jean Castex'in kurduğu kabinede yer alan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti kadınlar tarafından protesto edildi.

Fransa'da yeni Başbakan Jean Castex'in kurduğu kabinede yer alan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti kadınlar tarafından protesto edildi.

Fransa'da geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkanlık görevinden istifa eden Edouard Philipp'in yerine Jean Castex'i atamıştı. Castex, göreve gelmesinin ardından kabine değişikliğine giderek, Adalet Bakanı Nicole Belloubet'in yerine Eric Dupond-Moretti'yi, İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in yerine Gérald Darmanin'i göreve getirmişti. Fransız kadınlar bugün 2 bakanın kabinede olmasına tepki göstererek, protesto düzenledi. Başkent Paris'te belediye binası önünde bir araya gelen kadın dernekleri 2 bakanın istifasını istedi. Protestocular, yeni İçişlerin Bakanı Darmanin hakkında devam eden bir tecavüz davası olduğunu belirterek, "Bir tecavüz zanlısının bakan olarak atanmasını istemiyoruz" ve "Darmanin istifa" sloganları attı.

Göstericiler, yeni Adalet Bakanı Moretti'yi de cihatçı sanıkların yargılandığı davalarda sanıkları savunduğu ve birçok davayı kazandığı gerekçesi ile istifa çağrısında bulundular. Protestocular, Moretti'nin bakan olarak atanmasına hakimler sendikasının da sert bir şekilde karşı çıktığını hatırlattı. Göstericiler, taciz ve şiddet gören kadınlar için önem taşıyan polis ve yargı kurumlarına yapılan yeni atamaların tam bir "provokasyon" olduğunu vurguladı.

Öte yandan yeni İçişleri Bakanı Darmanin, 2009 yılında tecavüz suçlaması ile yargılanmış, 2018 yılında sonuçlanan davada takipsizlik kararı verilmişti. Ardından 11 Haziran tarihinde Darmanin hakkında yine aynı iddia ile soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA