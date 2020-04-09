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- Fransa'da yaşayan Türklerden sağlık çalışanlarına yardım

- Fransa'da yaşayan Türklerden sağlık çalışanlarına yardım Fransa'da yaşayan Türklerden korona virüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına yardım kampanyası düzenleyerek, sağlık çalışanlarının yemek ihtiyaçlarını karşılıyor.

09.04.2020 23:41 | Son Güncelleme: 09.04.2020 23:42
- Fransa'da yaşayan Türklerden sağlık çalışanlarına yardım

- Fransa'da yaşayan Türklerden sağlık çalışanlarına yardım

PARİS - Fransa'da yaşayan Türklerden korona virüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına yardım kampanyası düzenleyerek, sağlık çalışanlarının yemek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa'da yaşayan Türkler salgınla mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanları için yardım kampanyası düzenledi. Interpol Emniyet Müdürü Okan Aysu, iş adamı Hasan Bener ve Fransa'da esnaflık yapan Hüseyin Oğuz, sağlık çalışanlarına yönelik yardım kampanyası başlattı. Yardımsever Türkler, korona virüs nedeni ile hastanelerin kantin ve kafeteryalarının uzun süre kapalı kaldığını belirtirken, sağlık çalışanlarının yiyecek ihtiyacını karşılamak amacı ile bu kampanyayı başlattıklarını açıkladı. Yardımseverler, yardım kampanyası kapsamında hastanelere yiyecek götürerek sağlık çalışanlarının yemek ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getirirken, Fransa'da bulunan restoran, market ve toptancılardan destek istediler. Yardımseverler, yardım götürdükleri hastanelerin yönetimleri ve çalışanlarının kendilerine yardımlardan dolayı teşekkür ettiklerini ifade ederken, Lyon Crois Rousse Hastanesi Yoğun Bakım Servis Şefi "Bu yaptığınız şeyin bizleri ne kadar derinden aşkla sevgiyle etkilediğini ifade edemem sizlere çok teşekkür ederim" dedi.

Yardımsever Türkler, Fransa'da asıl ihtiyaç duyulanın maske olduğunu aktarırken, maskelere ulaştıklarında Fransa'nın her şehrinde bulunan camiler aracılığı ile hastanelere bağışlayacaklarını açıkladı. Yardımseverler, camiler aracılığı ile yapılacak bu yardımın camilere resmiyet kazandırmasını istediklerini aktarırken, aynı zamanda islamfobinin bir nebzede olsa önüne geçmeyi amaçladıklarını duyurdu.

Fransa'da toplam korona virüs vakası 117 bin 749'a, hayatını kaybedenler ise 12 bin 210'a ulaştı.

- Fransa'da yaşayan Türklerden sağlık çalışanlarına yardım

Kaynak: İHA

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- Fransa'da yaşayan Türklerden sağlık çalışanlarına yardım
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