Fransa'da yaşayan Türkler maske üretimi için gönüllü oldu

Fransa'nın Eure bölgesinde belediye, çoğunluğu Fransa'da yaşayan Türklerden oluşan bir grup gönüllünün çalışması sayesinde 11 Mayıs'tan önce bölgede yaşayan herkese ücretsiz maske dağıtmayı planlıyor.

Fransa'nın Eure bölgesinde belediye, çoğunluğu bu ülkede yaşayan Türklerden oluşan bir grup gönüllünün çalışması sayesinde 11 Mayıs'tan önce bölgede yaşayan herkese ücretsiz maske dağıtmayı planlıyor.

Fransız medyasında yer alan habere göre, bölgenin Louviers kentinde 19 bin kişiye tecrit sürecinde maske sağlamayı amaçlayan proje, iç mimarlık ve tasarım öğrencisi 21 yaşındaki Normand Suad Sambur öncülüğünde başladı. Euronews.com'da Görüntüle