Fransa'da yaşayan iş adamını 'Hamileyim' diyerek dolandıran şantaj çetesi yakalandı

İSTANBUL (İHA) - Fransa'da yaşayan ve İstanbul'da arsa almak isteyen Türk iş adamıyla birlikte olan kadın emlakçı 'Hamileyim' deyip 3 milyon TL dolandırdı. Şantaj yaparak iş adamını dolandıran çete üyeleri polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kıskıvrak yakalandı.

Fransa'da yaşayan Türk iş adamı A.Y. 2017 yılında Türkiye'de yatırım yapmak istedi. İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir emlak firmasında çalışan Ö. T. Sosyal medya üzerinden Türkiye'de yatırım yapmak isteyen A.Y. ile tanıştı. İlerleyen süreçte iş insanı ile sevgili olan Ö.T. 2018 yılında Türkiye'ye gelen iş insanı A.Y. ile Marmara Ereğlisi'nde bulunan yazlıklarında vakit geçirdi. Marmara Ereğlisi'nde yapmış oldukları tatil esnasında yan taraflarında bulunan villa ya hırsız girmesi nedeni ile korkan A.Y. evini satmak istedi ancak 800 bin TL'den fazla etmediğini öğrenince vazgeçti.

'1 Milyona alıcı buldum' dedi, kandırarak villayı arkadaşının üzerine yaptı

Yaşananlardan sonra bir yakınının cenazesi için memleketine giden A.Y. 'yi arayan emlakçı Ö.T. Kıbrıslı bir müşterinin villayı almak istediğini ve 1 Milyon 350 bin TL teklif ettiğini söyledi. Cenaze işlemlerinden dolayı memleketinde olan iş adamı A.Y. 'den vekalet isteyen ve evi satacağını söyleyen emlakçı Ö.T. sonrasında evi emlak ofisinde çalıştığı tespit edilen M.S.'nin üzerine yaptı.

Bana tecavüz etti diye şikayetçi oldu, hamileyim deyip şantaj yaptı

Satılan evin parasını isteyen A.Y.'yi oyalayan emlakçı Ö.T., şahsın ısrarla parasını istemesi üzerine kendisinin beraber olduklarını ve hamile olduğunu söyledi. Emlakçı Ö.T. kürtaj yaptırmak için Hadımköy Kiptaş'ta bulunan bir daireyi kendi üzerine yaptırıp, 150 Bin TL nakit para aldı. Israrla evinin parasını isteyen iş insanından kurtulmak isteyen dolandırıcı ise daha sonrasında karakola giderek kişinin kendisine tecavüz ettiğini beyan ederek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine cezaevine girdi

Dolandırıcı Ö.T.'nin şikayeti üzerine Fransa'da yaşayan iş insanı yakalanarak cezaevine gönderildi. 3 gün cezaevinde kalan A.Y. avukatlarının vermiş olduğu dilekçe neticesinde cezaevinden çıktı. A.Y. daha sonra emniyete gelerek yaşananları anlattı ve şantaj çetesinden şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin eş zamanlı operasyonu ile çete üyeleri evlerinden alınarak polis merkezine getirildi. Emniyette yapılan işlemlerin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi.

1'i tutuklandı 2'si serbest bırakıldı

Adliye'de çıkarıldıkları mahkemece çete üyelerinden kadın Ö.T. Tutuklanarak cezaevine gönderilirken C.K. ve M.S. ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL