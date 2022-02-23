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Fransa'da yasal kürtaj süresi uzatıldı

AA, Esra Taşkın - Güncel
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Fransa'da yasal kürtaj süresi uzatıldı

Fransa'da Parlamento, yasal kürtaj süresinin gebeliğin 12. haftasından 14. haftasına uzatılmasını öngören yasa teklifini kabul etti.

Fransa'da Parlamento, yasal kürtaj süresinin gebeliğin 12. haftasından 14. haftasına uzatılmasını öngören yasa teklifini kabul etti.

İlk olarak Ekim 2020'de Ulusal Meclise gelen yasa teklifi, yaklaşık 1 buçuk yıldır Parlamentonun her iki kanadında tartışılıyordu. Teklif bugün Ulusal Mecliste son kez görüşüldükten sonra 47'ye karşı 135 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.

Böylece Fransa'da yasal kürtaj süresi gebeliğin 12. haftasından 14. haftasına kadar uzatıldı.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Parlamento, Fransa, Ekim, Güncel, Haberler

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