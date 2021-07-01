Fransa'da yasa dışı menfaat soruşturması kapsamında Adalet Bakanlığında arama yapılıyor

Fransa'da Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'ye yönelik başlatılan yasa dışı menfaat sağlama soruşturması kapsamında Adalet Bakanlığında arama başlatıldı.

Fransa'da Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'ye yönelik başlatılan yasa dışı menfaat sağlama soruşturması kapsamında Adalet Bakanlığında arama başlatıldı.

Le Parisien'in haberine göre, bakanları yargılama yetkisine sahip Cumhuriyet Adalet Mahkemesinden (CJR) 3 sorgu hakimi, başkent Paris'teki Adalet Bakanlığı binasında sabahtan itibaren arama başlattı.

Jandarmanın desteğiyle yapılan aramada, Bakan Dupond-Moretti'ye yönelik yasa dışı menfaat sağlama şüphelerini destekleyecek kanıt aranıyor.

Yolsuzlukla Mücadele Derneği (Anticor) ve 3 hakim sendikası, Dupond-Moretti'yi avukat olduğu dönemde kendini ya da müvekkillerini ilgilendiren davalara bakan hakimleri cezalandırmak için bakan olarak ayrıcalıklarını kullanmakla suçlayarak, CJR'ye şikayet etmişti.

CJR, şikayeti haklı bularak Bakan hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti.

Dupond-Moretti, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de dahil olduğu "telekulak davası" ön soruşturmalarında görev alan 3 hakime karşı idari takip başlatmıştı.

Bakan, Monaco'da sorgu hakimi olarak görev yaparken baskı gördüğünden şikayetçi olan Hakim Edouard Levrault hakkında idari soruşturma açmakla da itham edilmişti.

"Telekulak davası" soruşturmaları sırasında, Dupond-Moretti dahil birçok avukatın telefon faturaları incelenmişti.

Bakan olmadan önce, Levrault'un suçladığı polislerden birinin avukatlığını yapan Moretti, hakimin yöntemlerini eleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru