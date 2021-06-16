Fransa'da yarından itibaren bazı durumlar dışında açık alanlarda maske zorunluluğunun, 20 Haziran'dan itibaren de gece uygulanan sokağa çıkma...
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Fransa'da yarından itibaren bazı durumlar dışında açık alanlarda maske zorunluluğunun, 20 Haziran'dan itibaren de gece uygulanan sokağa çıkma...

Fransa'da yarından itibaren bazı durumlar dışında açık alanlarda maske zorunluluğunun, 20 Haziran'dan itibaren de gece uygulanan sokağa çıkma...
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'da yarından itibaren bazı durumlar dışında açık alanlarda maske zorunluluğunun, 20 Haziran'dan itibaren de gece uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı açıklandı.

Fransa'da yarından itibaren bazı durumlar dışında açık alanlarda maske zorunluluğunun, 20 Haziran'dan itibaren de gece uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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