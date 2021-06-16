Fransa'da yarından itibaren bazı durumlar dışında açık alanlarda maske zorunluluğunun, 20 Haziran'dan itibaren de gece uygulanan sokağa çıkma...

Fransa'da yarından itibaren bazı durumlar dışında açık alanlarda maske zorunluluğunun, 20 Haziran'dan itibaren de gece uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı açıklandı.