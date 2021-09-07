Fransa'da Yargıtay, Fransız çimento devi Lafarge'a 'DEAŞ'lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması...
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Fransa'da Yargıtay, Fransız çimento devi Lafarge'a 'DEAŞ'lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması...

Fransa'da Yargıtay, Fransız çimento devi Lafarge'a 'DEAŞ'lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması...
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da Yargıtay, Fransız çimento devi Lafarge'a 'DEAŞ'lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması yöneltilebilmesinin' önünü açtı.

Fransa'da Yargıtay, Fransız çimento devi Lafarge'a 'DEAŞ'lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması yöneltilebilmesinin' önünü açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

AA, Fransız şirketi Lafarge'ın DEAŞ'ı Fransa istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgelere ulaştı
AA, Fransız şirketi Lafarge'ın DEAŞ'ı Fransa istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgelere ulaştı
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Fransa'da Yargıtay, Fransız çimento devi Lafarge'a 'DEAŞ'lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması... - Haberler
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