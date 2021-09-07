Fransa'da Yargıtay, Fransız çimento devi Lafarge'a 'DEAŞ'lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması...
Fransa'da Yargıtay, Fransız çimento devi Lafarge'a 'DEAŞ'lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması yöneltilebilmesinin' önünü açtı.
Fransa'da Yargıtay, Fransız çimento devi Lafarge'a 'DEAŞ'lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması yöneltilebilmesinin' önünü açtı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru