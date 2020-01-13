: Fransa'da Yaralanan Türk Gazetecinin Mücadelesi Sürüyor

13.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:47

Paris'te 5 Aralık'ta yapılan ulusal genel grev eylemlerinde yaralanan ve sol gözünü kaybeden AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın tıbbi ve hukuki mücadelesi sürüyor. VOA Türkçe, Yalçın'la 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde görüştü

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