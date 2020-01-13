Fransa'da Yaralanan Türk Gazetecinin Mücadelesi Sürüyor
Paris'te 5 Aralık'ta yapılan ulusal genel grev eylemlerinde yaralanan ve sol gözünü kaybeden AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın tıbbi ve hukuki mücadelesi sürüyor.
13.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:47
Paris'te 5 Aralık'ta yapılan ulusal genel grev eylemlerinde yaralanan ve sol gözünü kaybeden AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'ın tıbbi ve hukuki mücadelesi sürüyor. VOA Türkçe, Yalçın'la 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde görüştü
Kaynak: DailyMotion.com