: Fransa'da Yaralanan Türk Gazeteci: 'Polis Bu Silahlardan Vazgeçmeli'

12.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:46

Fransa'da genel grevi izlerken yaralanan Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Yalçın, VOA Türkçe'ye konuştu. Polisin attığı plastik el bombasından gelen parçalarla sol gözünü kaybeden Yalçın, "Bu silahlar, ateşli silahlar kadar tehlikeli. Polis artık bu silahları kullanmaktan vazgeçmeli" dedi

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