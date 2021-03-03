Fransa'da yapılan araştırma gençlerin hoşgörüye dayalı laikliği benimsediğini gösterdi
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Fransa'da yapılan araştırma gençlerin hoşgörüye dayalı laikliği benimsediğini gösterdi

03.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:00
Fransa'da yapılan araştırma gençlerin hoşgörüye dayalı laikliği benimsediğini gösterdi

Fransa'da gençlerin büyük çoğunluğunun, toplumun genelinden farklı olarak ülkede şu an uygulanan Fransız usulü laikliği reddettiği ve hoşgörüye dayalı bir laik sistemden yana olduğu tespit edildi.

Fransa'da gençlerin büyük çoğunluğunun, toplumun genelinden farklı olarak ülkede şu an uygulanan Fransız usulü laikliği reddettiği ve hoşgörüye dayalı bir laik sistemden yana olduğu tespit edildi.

Le Droit de Vivre dergisi ile Uluslararası Irkçılık ve Antisemitizm Karşıtı Birlik (LICRA) tarafından Kamuoyu Araştırma Enstitüsüne (IFOP) yaptırılan anket, Fransız gençleri ile nüfusun genelinin laiklik anlayışı arasında ciddi fark olduğunu ortaya koydu.

Ankette, ilk defa lise öğrencilerinin, anayasaya göre Fransa Cumhuriyeti'nin temel yapı taşlarından olan laikliği nasıl algıladığı incelendi.

Toplam 1006 lise öğrencisiyle yapılan ankette, öğrencilerin yüzde 52'si, liselerde dini semboller takılmasından yana olduğunu belirtti. Bu oran, Fransa nüfusunun genelinde yüzde 25 olarak belirlendi.

Ankete katılan öğrencilerin yüzde 49'u, kamu görevlilerinin dini inançlarını açıkça sergilemesine karşı çıkmadığını, yüzde 38'i de öğrencilerin tesettür mayosu giymesine izin verilmesinden yana olduğunu ifade etti.

Ayrıca öğrencilerin yüzde 52'si, Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerinden sonra öne çıkan, "kutsala hakaret serbestiyeti"ne karşı çıktı.

Laikliği, "tüm dinlere eşit muamele edilmesini" veya "vicdan özgürlüğünü" sağlayan bir araç olarak gören öğrencilerin oranı yüzde 29 olurken, öğrencilerin sadece yüzde 11'i, laikliği "toplumda dinlerin etkisini azaltan bir araç" olarak gördüğünü bildirdi. Bu oran 18 yaş üzerindeki nüfusta yüzde 26 olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, gençlerin yüzde 37'si, ülkede laikliğin uygulanmasını düzenleyen yasaların Müslümanlara karşı ayrımcı olduğu yönünde fikir beyan etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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