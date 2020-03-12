Fransa'da virüs fırsatçılarına jandarmadan operasyon
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Avrupa, Fransa, 3. Sayfa

Fransa'da virüs fırsatçılarına jandarmadan operasyon

Fransa'da maske ve el temizlemede kullanılan sıvı dezenfektanların karaborsada yüksek fiyatla satışını yapan 1 kişi tutuklandı.

12.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:40
Fransa'da virüs fırsatçılarına jandarmadan operasyon

Fransa'da maske ve el temizlemede kullanılan sıvı dezenfektanların karaborsada yüksek fiyatla satışını yapan 1 kişi tutuklandı.


Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa'yı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle Fransa'da maske ve sıvı dezenfektanlar karaborsaya düştü. Korona virüsün yaygın olduğu Beauvais kentinde 59 yaşındaki bir şahıs, internet üzerinden fahiş fiyatla maske ve sıvı madde satışı yaptığının tespit edilmesi üzerine çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ülkede en fazla korona virüsü vak'asına rastlanan Oise bölgesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 9 bin 400 maske, 3 bin 300 eldiven, 4 bin 500 mendil, 80 şişe 150 mililitre hidroalkolik sıvı ve 14 şişe 500 mililitre hidroalkolik madde ele geçirildi.


Jandarmanın dolandırıcılık, sahtekarlık ve karaborsa satışları izleme birimi tarafından internet satış sitelerini düzenli olarak kontrol etmesi sonucu ortaya çıkardığı karaborsa satışlarındaki ürünlerin, geçtiğimiz günlerde hastanelerden çalınan koruyucu maskeler olduğu tahmin ediliyor. Koruyucu maskelerin vatandaşlar için paniği azaltan bir araç olduğunu belirten Hastane Müdürü Didier Saada, hırsızlık olaylarının bu nedenle arttığını ifade etti.


Oise bölgesindeki Compiegne-Noyon Hastane Yönetimi ise geçtiğimiz Cuma günü tıbbi malzemelerinin çalınması üzerine polise şikayette bulundu. Maskeleri ve hidroalkolik sıvı maddelerin çalınması konusunda aynı hastanede görev yapan 3 stajyerden şüphelenildiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadesine göre, şahısların hidroalkolik sıvı ve sabunun bulunduğu bir kartonla hastaneden ayrıldıkları belirtildi.


Hastane Yöneticisi Brigitte Duval, "Eğer söylenenler doğruysa ve de ispatlanırsa bunun kabul edilecek bir yanı yok. Böyle hassas bir durumdayız. Hastanenin güvenlik biriminin bu 3 stajyerin hırsızlık yapıp yapmadığını acil olarak ispatlaması gerekiyor. kendilerini ve ailelerini korumak için bir şeyler yapmayı herkes düşünebilir. Ama bunun hastalar için kullanılacağının bilinmesi profesyonellik ve iyi vatandaş olmayı gerektirir" dedi. - PARİS

Kaynak: İHA

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