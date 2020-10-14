Fransa'da vaka artışlarının ardından sokağa çıkma yasağı
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Fransa'da vaka artışlarının ardından sokağa çıkma yasağı

14.10.2020 22:12 | Son Güncelleme: 14.10.2020 22:16
Fransa'da vaka artışlarının ardından sokağa çıkma yasağı

Fransa'da son 24 saatte 22 binden fazla kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 22 binden fazla kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgınla mücadele kapsamında 17 Ekim'den itibaren Paris başta olmak üzere 8 kentte belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı geldiğini duyurdu.

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 591 kişide daha koronavirüs tespit edildi ve 104 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede vaka artışları kritik seviyeye ulaşırken; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başta başkent Paris olmak üzere 8 büyük kentte saat 21.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Macron, sokağa çıkma yasağının 4 hafta geçerli olacağını duyurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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