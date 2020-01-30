Fransa'da uzman bir doktora muayene olmak için aylarca beklemek gerekiyor

30.01.2020 15:49 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:49

Fransa'da acil servisler dışındaki poliklinikler ve aile hekimleri dahil uzman doktorlar randevu sistemiyle çalışıyor. Ancak özellikle kırsal bölgelerde sağlık personeli sayısının yetersiz olması, randevu sürelerini bazı alanlarda birkaç aya kadar çıkarabiliyor. Uzun bekleme süreleri insanları hafif hastalıklar için de acil servislere yönlendiriyor. Bu durum ise acil servislerdeki yoğunluğun artmasına neden oluyor.



Fransa genelinde, bir göz doktoruna muayene olabilmek için ortalama bekleme süresi 55 gün. Eğer bir dermatoloji muayenesine ihtiyacınız varsa uzman hekimi görmek için ortalama 60 gün beklemeniz gerekiyor. Kardiyolog randevusu için bekleme süresi 50 gün, jinekolog için ise 44 gün. Pediatri randevusu için 22 gün olan bekleme süresi dişçi için 28 gün. Eğer bu muayenelerde sizden film çekilmeniz istenirse, radyoloji randevusu için de ortalama 21 gün beklemeniz gerekebilir. Euronews.com'da Görüntüle