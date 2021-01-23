Fransa'da Ulusal Tıp Akademisi, Kovid-19 nedeniyle toplu taşıma araçlarında konuşulmamasını önerdi
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Fransa'da Ulusal Tıp Akademisi, Kovid-19 nedeniyle toplu taşıma araçlarında konuşulmamasını önerdi

23.01.2021 01:49 | Son Güncelleme: 23.01.2021 01:52
Fransa'da Ulusal Tıp Akademisi, Kovid-19 nedeniyle toplu taşıma araçlarında konuşulmamasını önerdi

Fransa'da Ulusal Tıp Akademisi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için maske kullanılsa da toplu taşıma araçlarında konuşulmaması önerisinde bulundu.

Fransa'da Ulusal Tıp Akademisi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için maske kullanılsa da toplu taşıma araçlarında konuşulmaması önerisinde bulundu.

Akademiden yapılan yazılı açıklamada, İngiltere temaslı Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün ülkede yayılması nedeniyle Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın açıklamasının aksine insanların kendi diktiği maskeleri kullanabileceği belirtildi.

Toplu taşıma araçlarında Kovid-19 tedbirlerine uymanın önemli ancak sosyal mesafeye dikkat etmenin zor olduğu ifade edilen açıklamada, toplu taşıma araçlarında virüsün yayılmasını önlemek için maske kullanılsa da konuşulmaması ve telefon görüşmesi yapılmamasını önerdi.

Sağlık Bakanı Veran, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün ülkede yayılması nedeniyle insanların kendi diktiği maskeleri kullanmaması gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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