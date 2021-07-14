Fransa'da Ulusal Meclis terörle mücadele yasa tasarısını Senato'nun yaptığı değişiklikleri kaldırarak yeniden onayladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da Ulusal Meclis terörle mücadele yasa tasarısını Senato'nun yaptığı değişiklikleri kaldırarak yeniden onayladı

Fransa'da Ulusal Meclis terörle mücadele yasa tasarısını Senato'nun yaptığı değişiklikleri kaldırarak yeniden onayladı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis, 30 Haziran'da Senato'da değişikliklerle onaylanan yeni terörle mücadele ve istihbarat yasa tasarısını değişiklikleri geri alarak kabul etti.

Fransa'da parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis, 30 Haziran'da Senato'da değişikliklerle onaylanan yeni terörle mücadele ve istihbarat yasa tasarısını değişiklikleri geri alarak kabul etti.

Senato ile Ulusal Meclis arasındaki fikir ayrılıklarının giderilmesi amacıyla geçen hafta kurulan ortak komitenin başarısız olmasının ardından, tasarı Ulusal Meclis'te oylandı.

Az sayıda milletvekilinin katıldığı oylamada, 2015'teki saldırılardan sonra ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasının ardından Ekim 2017'de yürürlüğe giren İç Güvenlik ve Terörle Mücadeleyi Güçlendirme Yasası'nda (SILT) yer alan geçici tedbirleri kalıcı hale getirecek tasarı kabul edildi.

Milletvekilleri yasa tasarısını Senato'da yapılan değişiklikleri es geçerek onayladı.

Yasa tasarısı 21 Temmuz'da yeniden Senato'da ele alınacak, ancak son söz Ulusal Meclis'te olacak.

Tasarının içeriği

Yasa tasarısı, SILT'in temelini oluşturan ancak OHAL'den kaynaklı olduğu için geçici olan ev aramaları, güvenlik alanı oluşturulması, ibadet yerlerinin kapatılması, herhangi bir suçlama yöneltilmemiş ancak şüpheli kişilere yönelik kısıtlama önlemlerinin kalıcı hale getirilmesini içeriyor.

Terörle ilişkili eylemlerden mükerrer suç halinde en az 3, normalde en az 5 yıl hapis cezasına mahkum olanlardan serbest bırakılanların idari kontrol ve takip süresi 2 yıla çıkarılıyor.

Tasarının istihbarat kısmında, telekom operatörleri tarafından sağlanan internet arama verilerinin analiz edilmesine imkan tanıyan algoritma kullanımına izin veriliyor.

Bazı arşivlere akademik araştırma amacıyla erişimin serbest hale getirilmesini öngören tasarı, bununla birlikte bazı en hassas dokümanların 50 yılda gizlilik derecesinin kaldırılmasından istisna tutulmasını da içeriyor.

Tasarı ayrıca terör eylemiyle bağlantılı olduğu şüphesiyle ibadet yerlerini ve ona bağlı mekanları da kapatmaya olanak sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Son dakika haberi: Fransa'da hastane ve bakımevi çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunlu kılındı
Son dakika haberi: Fransa'da hastane ve bakımevi çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunlu kılındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Düm Tek Tek Petek Dinçöz Levent Yüksel
Spor Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa'da Ulusal Meclis terörle mücadele yasa tasarısını Senato'nun yaptığı değişiklikleri kaldırarak yeniden onayladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 01:24:30. #1.15#

title