Fransa'da Ulusal Meclis, Senato'nun Senegal ve Benin kültürel mirasının iadesi kararını onayladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fransa'da Ulusal Meclis, Senato'nun Senegal ve Benin kültürel mirasının iadesi kararını onayladı

07.12.2020 23:31 | Son Güncelleme: 07.12.2020 23:34
Fransa'da Ulusal Meclis, Senato'nun Senegal ve Benin kültürel mirasının iadesi kararını onayladı

Fransa'da Ulusal Meclis, Senato'nun Afrikalılara ait sanat eserleri ve kültürel varlıkların iadesine ilişkin kararını onayladı.

Fransa'da Ulusal Meclis, Senato'nun Afrikalılara ait sanat eserleri ve kültürel varlıkların iadesine ilişkin kararını onayladı.

Senatoda kasım ayında kabul edilen Senegal ve Benin'e ait Fransa'daki kültürel mirasın iadesine ilişkin karar, Ulusal Mecliste görüşüldü.

Milletvekilleri, Senato kararını onayladı ancak başka iade taleplerinin incelenmesi için bir komite kurulması önerisini reddetti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Madagaskar'ın Fransız devlet koleksiyonunda bulunan eski Kraliçe III. Ranavalona'nın tacının iadesi için söz vermişti.

Devlet koleksiyonundaki tacın iadesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Ancak Macron'un parlamentoyu bilgilendirmeden iade sözü vermesinden rahatsız olan Senato, böyle bir girişimde bulunmuştu.

Tasarı Senatoda bir kez daha ele alınacak.

Macron, Mart 2018'de sömürge döneminden kalma Afrika menşeli tarihi eserleri iade edeceğini, ilk olarak Benin'den kaçırılan 28 eserin iadesinin sağlanacağını duyurmuş, bu yıl ocak ayında Avrupa'da özel koleksiyonlarda bulunan Abomey Krallıkları dönemine ait 28 eser Benin'e iade edilmişti.

Fransa'nın önceki Başbakanı Edouard Philippe, Kasım 2019'da da Barış ve Güvenlik Forumu'na katılmak için gittiği Senegal'in başkenti Dakar'da ülkenin önde gelen dini liderlerinden el Haci Ömer Tall'a ait olduğu belirtilen tarihi kılıcı Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'e geri vermişti.

Fransa'da Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor

Fransa'nın elinde, 46 bini 1885-1960 döneminde kaçırılmış sahra altı Afrika'ya ait yaklaşık 90 bin tarihi eser bulunuyor.

Eserlerin büyük bölümü başta başkent Paris olmak üzere birçok kentteki müzelerde sergileniyor.

Fransa, 1524'te başlattığı sömürgecilik faaliyetleriyle Afrika'nın batısı ve kuzeyinde 20'den fazla ülkede hakimiyet kurmuş, kıtanın yüzde 35'i 300 yıl boyunca Fransızların kontrolünde kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | 4 siyasi parti Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ kararını kınadı
Son dakika haberleri | 4 siyasi parti Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ kararını kınadı
BALIKESİR - 'Somut Olmayan Kültürel Miras Araştırmaları Projesi' için tanıtım ve imza töreni yapıldı
BALIKESİR - "Somut Olmayan Kültürel Miras Araştırmaları Projesi" için tanıtım ve imza töreni yapıldı
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Aliyev: 'Fransa Senatosu'nun kararı uluslararası ilişkilerde ahlaksızlığın yeni boyutu'
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Aliyev: "Fransa Senatosu'nun kararı uluslararası ilişkilerde ahlaksızlığın yeni boyutu"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Ivana Sert Demet Özdemir Tamer Karadağlı
Spor Samatta Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Samet Aybaba
Tüm Haberler Kız Çocuk Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da Ulusal Meclis, Senato'nun Senegal ve Benin kültürel mirasının iadesi kararını onayladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 23:44:59. #1.14#
title