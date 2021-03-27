Fransa'da Ulusal İnsan Hakları Danışma Komisyonu "ayrılıkçı" yasa tasarısı konusunda uyardı Açıklaması

Fransa'da Ulusal İnsan Hakları Danışma Komisyonu (CNCDH), Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen "ayrılıkçı" yasa tasarısının temel hak ve özgürlükler için tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

Fransa'da Ulusal İnsan Hakları Danışma Komisyonu (CNCDH), Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen "ayrılıkçı" yasa tasarısının temel hak ve özgürlükler için tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

CNCDH'den yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Meclis'te 16 Şubat'ta kabul edilen, "ayrılıkçı" olarak bilinen yasa tasarısının tüm maddelerinin incelendiği ve konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

Tasarının Ulusal Meclis'te yapılan değişikliklere rağmen temel ve hak özgürlükleri ihlal etme riski taşıdığı ifade edilen açıklamada, çok eşlilik, zorla evlendirme ve bekaret raporu gibi uygulamaların bu tasarıda yer almaması gerektiği kaydedildi.

Tasarının "ulusal dayanışma, temel hak ve özgürlükler için tehlikeli" olduğu vurgulandı.

İnternette nefret içerikli paylaşımlarla mücadelenin önemli bir konu olduğu ancak Avrupa'da bununla ilgili bir düzenleme yapılacağı ifade edilen açıklamada, bu nedenle bu konuyla ilgili maddenin tasarıdan çıkarılması gerektiği aktarıldı.

CNCDH Başkanı Jean-Marie Burguburu, bu tasarının güvensizlik iklimi yaydığını, tasarıyla alınacak önlemlerin özgürlükler için orantısız, hatta tehlikeli olduğunu vurguladı.

Ulusal Meclis'te onaylandı

Ulusal Meclis'te 16 Şubat'ta kabul edilen yasa tasarısı, 30 Mart'tan itibaren Senato'da görüşülecek. Tasarının burada oylaması yapıldıktan sonra tekrar Ulusal Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Tasarı herhangi bir kişiye karşı şiddete teşvik eden veya cinsiyeti nedeniyle ayrımcılık yapan dini derneklerin kapatılmasını mümkün kılıyor.

Kamu görevlilerine dini gerekçeyle tehdit, şiddet ve hakaret edenlerin 5 yıl hapis ve 75 bin avro ile cezalandırılmasına, bu eylemi gerçekleştiren yabancının ise süreli veya süresiz sınır dışı edilmesine imkan veren tasarı, Müslüman dahil dini derneklere yurt dışından 10 bin avro üzerinde bağış yapılması halinde bunun kaynağını açıklanmasını, bu kurala uyulmaması halinde 3 bin 750 avro ceza uygulanmasını öngörüyor.

Tasarıda, derneklerin denetiminin artacağı, bu denetimin idari, mali ve faaliyet içeriği alanında olacağı belirtiliyor.

Tasarı 3-16 yaşlardaki çocuklara örgün eğitimi zorunlu kılıyor ancak sağlık veya istisnai durumlar söz konusu olduğunda devletin izniyle evde eğitim seçeneğini serbest bırakıyor.

Sosyal medyada bir kişinin hayatını riske atacak şekilde aile, özel ve iş hayatına ilişkin bilgilerini paylaşana 3 yıl hapis ve 45 bin avro ceza öngören tasarıda, hayatı tehlikeye atılan kişi memur, 18 yaşından küçük ve seçilmiş ise söz konusu hapis cezasının 5 yıla çıkacağı belirtiliyor.

Tasarı, çok eşlilik, zorla evlendirme ve bekaret raporunun tıbbi zorunluluk halleri dışında yasaklanmasını öngörüyor.

Bir kişiye karşı kin veya nefretin teşvik edildiği cami ve ibadethanenin 2 ay süreliğine kapatılacağı ifade edilen tasarıya göre ayrımcılık, nefret, şiddet veya terör eylemlerine teşvik ettiği gerekçesiyle ceza alan kişilerin ibadet yerlerinde bulunması yasaklanabilecek.

Tasarıda, Fransız yasalarına göre kurulan her derneğin Fransa'nın ilke ve değerlerine, özellikle insan onuruna saygı, kadın ve erkek eşitliği ilkesi, nefretin reddi ve toplum düzenine saygılı olacağını beyan etmek zorunda olduğu, bunu beyan etmeyen ve "ayrılıkçı" faaliyetlerde bulunan derneklerin devletten hibe alamayacağı ifade ediliyor.

Ülkede kurulan özel okulların aykırı unsur tespit edilmesi halinde kapanabileceği, belirtilen eksiklerin giderilmemesi halinde okulun yetkilisine bir yıl hapis ve 15 bin avro para cezası verileceği vurgulanan tasarıya göre, dini derneklerin 5 yılda bir devlet tarafından "dini niteliğe haiz olduklarının" onaylanması gerekiyor. Bu durumda birçok dernek, yurt dışından düzenli finansman aldığı ve kişiler çalıştırdığı için "kamu düzenine" aykırı olduğu gerekçesiyle onay alamayabilecek.

Tasarıda, terör suçundan hüküm giyen kişilerin 10 yıl süreyle dini derneklerde yönetici olmasının engelleneceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan