Fransa'da Ulusal Bayram kutlamalarına korona engeli
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Fransa'da Ulusal Bayram kutlamalarına korona engeli

Korona virüs salgını nedeniyle Fransa'da her yıl 14 Temmuz'da kutlanan Ulusal Bayram için geçit töreni Champs-Elysées'te Caddesi yerine Concorde Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Fransa'da Ulusal Bayram kutlamalarına korona engeli
13.07.2020 13:30 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:34

Korona virüs salgını nedeniyle Fransa'da her yıl 14 Temmuz'da kutlanan Ulusal Bayram için geçit töreni Champs-Elysées'te Caddesi yerine Concorde Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Korona virüs salgını nedeniyle Fransa!da her yıl 14 Temmuz'da kutlanan Ulusal Bayram, bu yıl eskisi kadar ihtişamlı kutlanmayacak. Champs-Elysées'te Caddesinde bu sene korona virüs nedeniyle geçit töreni yapılmayacak. Ancak, Ulusal Meclis karşısında bulunan Concorde Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Macron hazır bulunacağı bir tören düzenlenecek. Törene buy ıl korona virüs ile mücadelede en önde savaş veren bin 400 sağlıkçı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 2 bin kişinin izleyeceği geçit töreni yapılacak. Sağlık çalışanlarının gösterdiği çabalar nedeniyle, 14 Temmuz Ulusal Bayram'da "Vatan size minnettar" mesajı verilecek. Bu akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Olivier Véran tarafından yaklaşık 800 sağlık çalışanı Covid-19 krizi sırasındaki çalışmaları ve çabaları nedeniyle Paris'te bulunan Grand Palais'da bir resepsiyonda ağırlanacak.

Öte yandan, bazı sendika ve Sivil Toplum Kuruluşları, Ulusal Bayram kutlamaları sırasında Paris'te hükümetin sağlık hizmetlerine karşı duyarsızlığını protesto etmeyi planlıyor. Hükümetin henüz karar vermediği plana göre, STK'lar ve sendikalar Bastille Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyerek protesto etmeyi planlıyor. Eylemciler, yürüyüş sonunda ortak bir basın açıklaması yapmak istediklerini duyurdu.

Ulusal Bayram kutlamaları ise Covid-19 salgını nedeniyle bu sene halka kapalı olarak gerçekleştirilecek. - PARİS

Kaynak: İHA

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