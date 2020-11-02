Fransa'da Ülkü Ocakları kapatılıyor
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Fransa'da Ülkü Ocakları kapatılıyor

02.11.2020 19:29 | Son Güncelleme: 02.11.2020 19:29
Fransa'da Ülkü Ocakları kapatılıyor

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Çarşamba günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında Fransa'da faaliyet gösteren Ülkü Ocakları'nın kapatılmasının kararlaştırılacağını açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Çarşamba günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında Fransa'da faaliyet gösteren Ülkü Ocakları'nın kapatılmasının kararlaştırılacağını açıkladı.

Fransa'da Müslümanlara ve Türklere karşı baskı ve kısıtlamalar artıyor. Parlamentonun hukuk komisyonunda konuşan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ülkü Ocakları'nın faaliyetlerinin yasaklanmasının Çarşamba günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacağını ifade etti. Darmanin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bağlantılı Türk milliyetçisi Bozkurtlar hareketini durdurmak için hükümet olarak harekete geçeceklerini açıkladı.

Darmanin'den açıklama, Fransa'daki sözde Ermeni soykırımı anıtına 'Bozkurtlar' anlamına gelen Fransızca "Loups gris" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin baş harflerine atıfla 'RTE' gibi sloganlar yazılmasının ardından geldi.

Le Pen'den Milli Görüş çıkışı

Ulusal Birlik Parti Lideri Marine Le Pen ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Darmanin, Ülkü Ocakları'nın kapatılacağını duyurarak sadece reklam yapıyor. Çünkü Ülkü Ocakları Fransa'da resmi bir yapılanma değildir. Darmanin, asıl sorunu çözmüyor. Gerçek sorun halifelik yanlısı dernek Milli Görüş'tür, 71 cami ve 10 Türk okulu işletiyor" ifadelerini kullandı. Le Pen'in açıklaması Fransa'nın bir sonraki hedefinin Milli Görüş olabileceğini akıllara getirdi.

Öte yandan, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Ülkü Ocakları'nın hiçbir yasal statü taşımadığı tartışılıyor. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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