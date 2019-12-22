Fransa'da ülke tarihinin en büyük pedofili dosyası: 349 çocuk suistimale uğramış olabilir
Ülke tarihinin en büyük pedofili vakasının baş sanığı Joel Le Scouarnec'ın 349 çocuğu suistimal ettiğinden şüpheleniliyor. 68 yaşındaki cerrahın ilk duruşması mart ayında görülecek.
22.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:34
Fransa'da 68 yaşındaki emekli bir cerrahın 30 yıl boyunca 349 çocuğu suistimal ettiğinden şüphe ediliyor.
Ülke tarihinin en büyük pedofili vakasının baş sanığı Joel Le Scouarnec, 4 çocuğa cinsel taciz ve tecavüz suçlarından mart ayında hakim karşısına çıkacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com