Fransa'da ulaştırma sektöründeki grevlerin maliyeti 1 milyar euroyu geçti

15.01.2020 23:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 23:41

Fransa'da Başbakanlık, emeklilik reformunu protesto etmek için başlatılan grevlerin maliyetinin 1 milyar euroyu geçtiğini açıkladı.



Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Demir Yolları İdaresi'nin (SNCF) zararı 850 milyon euro, Paris Bölgesi Toplu Taşıma İdaresi'nin (RATP) zararının ise 200 milyon euro olduğu bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle