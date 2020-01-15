Fransa'da ulaştırma sektöründeki grevlerin maliyeti 1 milyar euroyu geçti
Haberler » Dünya » Fransa'da ulaştırma sektöründeki grevlerin maliyeti 1 milyar euroyu geçti - Haberler

Fransa'da ulaştırma sektöründeki grevlerin maliyeti 1 milyar euroyu geçti

Fransa’da Başbakanlık, emeklilik reformunu protesto etmek için başlatılan grevlerin maliyetinin 1 milyar euroyu geçtiğini açıkladı.

15.01.2020 23:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 23:41
Fransa'da ulaştırma sektöründeki grevlerin maliyeti 1 milyar euroyu geçti

'da , emeklilik reformunu protesto etmek için başlatılan grevlerin maliyetinin 1 milyar euroyu geçtiğini açıkladı.


Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Demir Yolları İdaresi'nin (SNCF) zararı 850 milyon euro, Paris Bölgesi Toplu Taşıma İdaresi'nin (RATP) zararının ise 200 milyon euro olduğu bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler