Fransa'da Turistik Uçak Otoyola Düştü: Biri Pilot İki Kişi Yaşamını Yitirdi

Fransa'nın Saint-Chamond kentinde turistik amaçlı kullanılan küçük bir uçak, Lyon- Saint-Etienne arasında otoyola düştü. Uçakta bulunan biri pilot 2 kişi hayatını kaybetti.

UÇAĞIN DÜŞME NEDENİ TESPİT EDİLEMEDİ

Olayla ilgili soruşturma sürerken yetkililer uçağın düşme nedenini henüz tespit edemedi.

BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR OLDU

Lyon'a 55 kilometre mesafede yaşanan kaza nedeniyle otoyol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Paskalya tatili dolayısıyla yollarda olan binlerce kişinin bu yüzden mağdur olduğu belirtildi.