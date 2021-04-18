Fransa'da uçak düştü: 4 ölü

Fransa'nın başkenti Paris'te turistleri taşıyan küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın başkenti Paris'te turistleri taşıyan küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da uçak faciası yaşandı. Başkent Paris'in kuzeyindeki Beauvais kentinden kalkış yapan Robin DR400 tipi küçük uçağın Saint-Pathus kasabasında araziye düştü. Yetkililer, kazada 1'i pilot toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Beauvais Polis Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Robin DR400 tipi küçük eğitim uçağındaki üç kişinin turist olduğu ifade edilirken, uçağın Pas-de-Calais'e gittği kaydedildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin kaza yerinde incelemeleri devam ettiği bildirildi. Öte yandan, itfaiye ekipleri güçlü bir gazyağı kokusu tespit edildiğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı