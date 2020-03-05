Fransa'da Uber sürücüleri lehine karar: Şoförler 'serbest' değil 'çalışan' statüsünde olmalı
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Fransa'da Uber sürücüleri lehine karar: Şoförler 'serbest' değil 'çalışan' statüsünde olmalı

Fransa'da Yargıtay, özel araç platformu bir Uber sürücüsünün 'çalışan personel' statüsünde kabul edilmesi yönünde karar verdi

05.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:26
Fransa'da Uber sürücüleri lehine karar: Şoförler 'serbest' değil 'çalışan' statüsünde olmalı

'da , özel araç platformu bir sürücüsünün 'çalışan personel' statüsünde değerlendirilmesi yönünde karar verdi.


Üst mahkeme, Uber'in 2019'da bir Fransız mahkemesinin eski Uber şoförü hakkında verdiği kararı temyize götürmüştü. Şirket kendini çevrimi bir buluşma noktası olarak sunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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