Fransa'da Uber sürücüleri lehine karar: Şoförler 'serbest' değil 'çalışan' statüsünde olmalı

05.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:26

Fransa'da Yargıtay, özel araç platformu bir Uber sürücüsünün 'çalışan personel' statüsünde değerlendirilmesi yönünde karar verdi.



Üst mahkeme, Uber'in 2019'da bir Fransız mahkemesinin eski Uber şoförü hakkında verdiği kararı temyize götürmüştü. Şirket kendini çevrimi bir buluşma noktası olarak sunuyor. Euronews.com'da Görüntüle