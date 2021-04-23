Fransa'da Türklerin kurduğu dernek Çad'da 250 aileye gıda paketi dağıttı
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Fransa'da Türklerin kurduğu dernek Çad'da 250 aileye gıda paketi dağıttı

Fransa'da Türklerin kurduğu dernek Çad'da 250 aileye gıda paketi dağıttı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Fransa'da Türk hayırseverlerin kurduğu 1 Sadaka Derneği, Orta Afrika ülkesi Çad'da 250 aileye gıda yardımında bulundu.

Fransa'da Türk hayırseverlerin kurduğu 1 Sadaka Derneği, Orta Afrika ülkesi Çad'da 250 aileye gıda yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Mehmet Yılmaz, AA muhabirine, ramazan ayı münasebetiyle ilk kez geldikleri Çad'da 4 su kuyusu açtıklarını, yetim çocuklar için iftar programı düzenlediklerini söyledi.

Hayırseverlerin bağışlarıyla alınan gıda kolilerini ihtiyaç sahibi 250 aileye ulaştırdıklarını belirten Yılmaz, "Çadlıların sıcakkanlı karşılamaları ve Türklere besledikleri kardeşlik duygusundan oldukça memnun olduk. Çad'da insani yardım faaliyetlerimize devam edip ülkenin kalkınmasına katkıda bulunma arzusundayız." dedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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