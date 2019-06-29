Fransa'da Türklerin cinayete teşebbüs davası sonuçlandı: 4 kişiye 63 yıl hapis

Fransa'nın Oyonnax kentinde defalarca bıçaklandıktan sonra araçla ezilmesine karşın hayatta kalan Turan Bekar davasında karar çıktı. Mahkeme, Bekar'ın eşini 18, kayın biraderini 16, cinayete teşebbüs eden Kemal Çoban'ı 16 ve ara bulucu bir kişiyi de 13 yıl hapse mahkum etti.

Aradan geçen 4 yıl sonra 28 Haziran'da karara bağlanan davada Turan Bekar'ın eşi, eşinin kardeşi, eşinin kardeşinin arkadaşı ve bıçakla saldırı düzenleyen bir kişi 13 ila 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Euronews.com'da Görüntüle