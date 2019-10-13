Fransa'da Türkiye maçı hazırlıkları - SAINT
Fransa Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde yarın Türkiye'yi konuk edecekleri karşılaşma öncesinde, maçın oynanacağı Stade de France'ta yaptıkları antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
13.10.2019 20:29
Fransa Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde yarın Türkiye'yi konuk edecekleri karşılaşma öncesinde, maçın oynanacağı Stade de France'ta yaptıkları antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Kaynak: AA