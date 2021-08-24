Fransa'da, Türkiye'den sınır dışı edilen Fransız terörist tutuklandı
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Fransa'da, Türkiye'den sınır dışı edilen Fransız terörist tutuklandı

Fransa'da, Türkiye'den sınır dışı edilen Fransız terörist tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'da, Türkiye'den sınır dışı edilen Fransız teröristin 13 Ağustos'ta tutuklandığı ve hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

Fransa'da, Türkiye'den sınır dışı edilen Fransız teröristin 13 Ağustos'ta tutuklandığı ve hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

Ulusal Terörle Mücadele Savcılığından yapılan açıklamada, 2014'te Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın saflarına katılan Fransız Lolita C'nin 10 Ağustos'ta Türkiye'den sınır dışı edildikten sonra Fransa'da 13 Ağustos'ta tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca bu kişi hakkında "terör örgütüne üye olmaktan" soruşturma açıldığı kaydedildi.

Söz konusu kişinin Paris'te Kasım 2015'te düzenlenen terör saldırılarının sorumlularından biriyle Suriye'de dini nikahla evlendiği ifade edilen açıklamada, 32 yaşındaki Lolita C'nin 2014'te Suriye'ye 2 çocuğuyla gittiği ve orada 2 çocuğunun daha dünyaya geldiği aktarıldı.

Fransa ile Türkiye arasında yapılan iş birliği kapsamında 2014'ten bu yana Türkiye'den Fransa'ya 300'e yakın terörist iade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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