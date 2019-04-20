Fransa'da Türk Kültürü Festivaline Yoğun İlgi

Lyon Türk Kültür Merkezi'ne (CCTL) bağlı Festiculture Derneği tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Türk Kültür Festivali'nin açılışı eski Fransa İçişleri Bakanı ve Lyon Belediye Başkanı Gerard Collomb ile Lyon Başkonsolosu Özgür Çakar'ın katılımlarıyla yapıldı.

Türk kültürünün Fransa'da tanıtıldığı Festiculture etkinliği 19-20-21 ve 22 Nisan tarihlerinde Lyon'un Euroexpo Fuar Merkezi'nde yapılıyor. 4 günlük programa en az 100 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle