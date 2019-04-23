Fransa'da Türk Kültürü Festivali: Kuzey Afrikalı Göçmenlerden Türk Sanatçılara Yoğun İlgi

Avrupa'nın en büyük üçüncü fuar alanı Lyon Euroexpo Türk kültürü festivaline ev sahipliği yaptı.

Fransa'da Lyon Türk Kültür Merkezi'ne (CCTL) bağlı Festiculture Derneği tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Türk Kültür Festivali'nin açılışı eski Fransa İçişleri Bakanı ve Lyon Belediye Başkanı Gerard Collomb ile Lyon Başkonsolosu Özgür Çakar'ın katılımlarıyla yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle