Fransa'da Türk fırtınası esmeye devam ediyor

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk heyecanı tam gaz sürerken, Lille, Nice'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk heyecanı tam gaz sürerken, Lille, Nice'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Fransa Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren Lille, 35.hafta maçında evinde Nice'i konuk etti.

Geçtiğimiz hafta Lyon galibiyetinin mimarı olan ve 2 gol atan Burak Yılmaz, Nice karşısında da boş geçmedi. Tecrübeli golcü 13. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken, Lille formasıyla 100. maçına çıkan Zeki Çelik ise 56. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Lille sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 76'ya çıkaran Lille, PSG'nin bir puan önünde zirvede yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı